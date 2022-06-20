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Компания Galax представила видеокарту Nvidia RTX 3060 с дизайном в стиле «Овощных сказок».

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Оформление видеокарты выполнено в стиле «Овощных сказок».
Производитель видеокарт Galax при содействии Dodowo и Bemoe разработали спецверсию GeForce RTX 3060 с графическим процессором GA104-150.

Модель получила оригинальную коробку и ряд аксессуаров для фанатов «Овощных сказок», среди них коврик для компьютерной мышки и держатель для смартфона.

Компания Galax представила видеокарту Nvidia RTX 3060 с дизайном в стиле «Овощных сказок».
Пока особая версия GeForce RTX 3060 Boomstar предлагается для предварительного заказа через Bilibili Mall. Стоимость видеократы составляет 3099 юаней, что в пересчете около 460 долларов.

Galax Nvidia RTX 3060
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