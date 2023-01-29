Компания Fujitsu представила 14-дюймовый ноутбук весом всего 689 граммов

Fujitsu показала очень легкий 14-дюймовый ноутбук на процессоре Intel Core i7-1355U.

Компания представила новую модель бизнес-ноутбука, который получил название UH-X/H1 и главное его достоинство – вес.

Производитель заявляет, что UH-X/H1 весит всего 689 граммов, при этом в аппарате установлен процессор Intel Core i7-1355U, 15 ГБ оперативной памяти и SSD накопитель на 512 ГБ.

Отмечается, что толщина ноутбука составляет 17,3 мм, а низкий вес модель получила за счет углеродного волокна и магниево-литиевого сплава, причем даже клавиатура ноутбука выполнена из магниевого сплава. На одном заряде новинка способна проработать до 11 часов.

Fujitsu UH-X/H1 в Японии станет доступен с 9 марта по цене 240 тыс. йен, что в пересчете около 130 тыс. руб.