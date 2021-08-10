Компания Foxconn увеличила бонусы для сборщиков новых iPhone 13

Ожидается, что продажи iPhone 13 будут еще выше чем у iPhone 12.

Для привлечения новых сотрудников и удержания на производстве текущих, Foxconn увеличила бонусы за сборку серии iPhone 13.

По слухам, производство этой серии стартовало еще в начале лета, и если на старте Foxconn платила бонусы в размере 1540 долларов, то теперь компания повысила выплаты до 1575 долларов.

Такая сумма будет выплачиваться, если сотрудник на сборочной линии проработает свыше 90 дней.

Бонусы увеличила и компания Lens Technology, которая сейчас является подрядчиком Apple и у нее это первый крупный заказ от купетиновской компании.

Эта компания предлагает бонусы не только за работу, но также привлекает новых сотрудников повышенными коэффициентами

Напомним, Foxconn является основным контрактным сборщиком iPhone. На линиях этого производителя собирают до 70% всех iPhone, оставшаяся доля распределяется между Pegatron и Luxshare Precision.