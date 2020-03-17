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Компания Flipkart 43-дюймовый телевизор Nokia оценила в 418 долларов

17.03.2020 10:12

Компания Flipkart объявила о выходе нового телевизора под брендом Nokia. Индийский производитель в прошлом году представил 55-дюймовую версию панели, которую оценили в 566 долларов, а теперь на рынок выходит 43-дюймовая версия, а ее будут предлагать за 418 долларов.
Работать новинка будет под управлением Android TV 9. Также телевизор будет поддерживать голосовое управление через Google Assistant. Заявлены еще режимы Dolby Audio и DTS Surround Sound.

Напомним, сама Nokia к телевизорам от Flipkart отношения не имеет. Первая модель, представленная в прошлом году, получила экран диагональю 55 дюймов. Его разрешение составляет 3840х2160 пикселей (4К).

Заявлена поддержка HDR 10, углы обзора 178 градусов, а также технология улучшения изображения Intelligent Dimming.

В основе телевизора лежит четырехядерный процессор на базе Cortex A53 с максимальной частотой 1 ГГц и графическая подсистема Mali 450MP4 GPU.

Памяти телевизору дали 2,25 ГБ ОЗУ и 16 ГБ постоянной, а работает он под управлением Android TV 9.0.

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