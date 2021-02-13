Компания Facebook в 2022 году может выпустить собственные смарт-часы

Похоже, что на рынке смарт-часов скоро появится новый игрок в лице компании Facebook.

Как выяснили журналисты The Information, ссылаясь на собственные источники, компания Facebook может выпустить собственные смарт-часы.

Официальные подробности не раскрываются, однако, если верить источнику, то первые часы Facebook получат стандартные функции таких устройств, а также они смогут обмениваться сообщениями с помощью сервисов Facebook.

Работать они будут под управлением ОС Android, но также планируется в дальнейшем разработать собственную платформу, причем есть данные, что работы над ОС уже начались.

Кроме этого, сообщается, что смарт-часы будут работать в сетях сотовых операторов без синхронизации со смартфоном. По предварительным данным, новинка будет представлена в 2022 году.