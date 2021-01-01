Компания F150 представила свой первый смартфон Bison 2021

Молодая компания F150, основанная в прошлом году, показала свой первый смартфон, получивший название Bison 2021.

Все подробности о новинке раскрывать не стали, в том числе пока не названа и дата старта продаж, а также цена.

Стоит отметить, что новая компания была основана любителями активного отдыха, решившие создать устройства с функциями, которых им не хватало.

Итак, первый аппарат Bison 2021 имеет 5,86-дюймовый дисплей, который защищает стекло Corning Gorilla Glass 5.

Создавали его на базе процессора MediaTek Helio G25, а работать аппарат будет на базе уникальной операционной системы, основанной на Android.

В смартфоне заявлено 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Также в нем есть NFC и аккумулятор на 8000 мАч.

В основной камере будет четыре модуля, но какие именно не раскрывается. Кроме этого в компании отметили, что Bison 2021 будет иметь защиту от пыли, влаги и ударов. Другие подробности не известны.