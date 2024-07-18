Компания Dynabook представила ноутбуки с антимикробным корпусом

Dynabook, японская компания, представила две новые модели ноутбуков, которые помогут бороться с микробами. Одна модель имеет экран размером 14 дюймов, а другая — 16 дюймов.

Оба ноутбука оснащены мощными процессорами Intel Core Ultra, сенсорным вводом и Microsoft Copilot. Особенностью 16-дюймовой модели Tecra A60-M является полноразмерная клавиатура, что делает ее первым ноутбуком такого размера в компании.

16-дюймовая модель Tecra A60-M обладает сенсорным дисплеем со сторонами 16:10 и разрешением 1920×1200 пикселей. Выбор процессора варьируется от Intel Core Ultra 5 125H до Ultra 7 165U vPro. Оперативная память может быть от 8 до 64 ГБ (DDR5), а хранилище данных — от 256 ГБ до 2 ТБ (PCIe NVMe SSD).

Ноутбук обеспечивает длительную работу благодаря 65-ваттному аккумулятору. В корпусе также предусмотрены места для модуля dTPM 2.0, а также опционально можно добавить сканер отпечатков пальцев, считыватель смарт-карт или сканер лица с поддержкой Windows Hello. Порты Thunderbolt 4, USB Type-A, HDMI и слот для карт памяти также присутствуют. Дополнительные характеристики включают Wi-Fi 6E, «антимикробное» покрытие корпуса и защиту корпуса по стандарту MIL-STD-810H.

Модель Tecra A40-M имеет экран размером 14 дюймов, но разрешение экрана остается таким же, как и у более крупной модели. Остальные характеристики, включая емкость аккумулятора, также совпадают. Этот ноутбук также соответствует стандарту надежности MIL-STD-810H, а его металлический корпус тоже покрыт антимикробным покрытием.