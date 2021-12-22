Компания DuckDuckGo разрабатывает новый браузер с блокировкой слежки за пользователями

Специалисты DuckDuckGo занялись разработкой нового браузера, преимуществом которого названа возможность блокировки слежки за пользователями.

Сама компания, отметим, занимается созданием приватного поиска.

Как будет выглядеть новый браузер, уже показал глава компании. По его словам, браузер предлагает новый уровень приватности информации, причем для этого не нужно включать настройки. В поисковике с помощью одной кнопки можно быстро удалять историю просмотров и все сохраненные в процессе использования данные.

Также было отмечено, что десктопная версия браузеров создается с нуля, то есть в его основе ну будет движка Chromium. Напомним, что сейчас самыми популярными браузерами в России являются Chrome, «Яндекс.Браузер» и Safari.