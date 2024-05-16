Компания Dreame Technology представила в РФ робот-пылесос за 100 тыс. рублей

Компания Dreame Technology представила новейшую модель робота-пылесоса под названием Dreame L10s Pro Ultra. Это автономное устройство обладает шестью универсальными автоматическими функциями, которые значительно упрощают и ускоряют процесс уборки, обеспечивая безупречную чистоту в доме.

Одной из ключевых особенностей модели является технология MopExtend, разработанная компанией Dreame Technology и являющаяся первой в своем роде на рынке. Благодаря этой инновационной технологии, L10s Pro Ultra может достичь максимальной чистоты даже в самых труднодоступных местах.

Вторым преимуществом модели являются шесть мощных автоматических функций, предоставляющих полную свободу действий. Сравнительно с предыдущей моделью, робот-пылесос Dreame L10s Pro Ultra оснащен автоматической очисткой швабры с использованием горячей воды при температуре 58 градусов, что является важным технологическим прорывом.

После этого процесса следует сушка горячим воздухом, обеспечивающая качественную и гигиеническую уборку и предотвращающая появление неприятных запахов. Дополнительно, робот-пылесос автоматически очищает контейнер для мусора, самозаправляется водой и чистящими средствами, делая процесс максимально эффективным и удобным для пользователя.

Мощность всасывания составляет 7000 Па, что позволяет роботу-пылесосу эффективно очищать различные типы напольных покрытий, будь то твердые полы, деревянные поверхности или ковры.

Благодаря технологии Intelligent Pathfinder с 3D-сканированием, робот-пылесос способен легко обнаруживать и обходить более 55 видов предметов в доме, таких как обувь или кабели.

Кроме того, благодаря интеллектуальной системе, L10s Pro Ultra определяет тип помещения, которое необходимо убрать (например, гостиная или кухня) и автоматически адаптирует стратегию уборки с различными уровнями всасывания и давления, чтобы удовлетворить различные требования.

Также робот-пылесос способен обнаруживать степень загрязнения воды после мытья швабры и, при необходимости, повторно моет поверхности, обеспечивая более тщательную уборку.

Dreame L10s Pro Ultra оснащен аккумулятором емкостью 5200 мАч, обеспечивающим длительное время работы до 220 минут и способный убрать площадь до 205 квадратных метров за одну зарядку. Зарядка пылесоса занимает на 30% меньше времени, чем у предыдущих моделей, что позволяет болееэффективно и быстро убирать дом.

Важной особенностью модели является система DuoScrub, которая использует вращательную очистку под давлением для удаления стойких пятен. Это делает Dreame L10s Pro Ultra незаменимым помощником при уборке вашего дома.

Кроме того, в период с 16 по 27 мая проводится промо-акция в рамках «Недели Dreame», во время которой можно приобрести эту уникальную модель робота-пылесоса всего за 94 990 рублей, вместо обычной цены 99 990 рублей.