Компания DIGMA представила новый детский планшет Kids A7 со стилусом

Компания DIGMA представила новый детский планшет Kids A7, который оснащён 7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1024 x 600 пикселей и частотой обновления 60 Гц.

В комплект входит стилус для рисования, который поможет детям развивать свои творческие навыки. Специальный модуль коррекции цвета автоматически настраивает яркость экрана, обеспечивая комфортное восприятие при любом освещении.

Планшет работает на базе восьмиядерного процессора Unisoc SC9863A и имеет 2 ГБ оперативной памяти. Внутренний накопитель объёмом 32 ГБ можно расширить с помощью карты microSD до 128 ГБ. Корпус устройства защищён от повреждений, а его лёгкий вес в 358 граммов делает его удобным для использования одной рукой.

Автономность обеспечивается аккумулятором ёмкостью 2800 мАч. Kids A7 также оборудован основной камерой на 2 Мп и фронтальной на 0,3 Мп, что позволяет детям делать фотографии и общаться с родителями по видеосвязи без необходимости подключения к Wi-Fi — для этого предусмотрен слот для SIM-карты.

Родители смогут контролировать время использования приложений, настраивая расписание для обучения и развлечений, а также отслеживать записи об активности. Планшет доступен в двух цветах: розовом и синем, а его цена начинается от 5 890 рублей. На устройство предоставляется 12-месячная гарантия от производителя.