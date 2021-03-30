Компания Dell улучшит самую популярную серию игровых ноутбуков

Компания Dell начала работу над обновлённой версией игробуков G 5 15. Ранее, пользователи охотно покупали эти лептопы из-за наличия мобильных процессоров Ryzen 5000-ой серии и RX 5600M, которая стала своего рода эксклюзивом.

Обновлённая версия не получит уникальные или редкие комплектующие в конфигурацию, но пользователей порадуют стоимостью грядущих игровых ноутбуков.

В конфигурацию войдут процессор Intel Core i 5 10200H, графический ускоритель Nvidia GeForce GTX 1650, 16 Гб оперативной памяти и 512 Гб SSD накопитель. Экран ноутбука 15-дюймовый с IPS матрицей и разрешением Full HD.

Однако, ключевые изменения в Dell G 5 15 будут не в конфигурации, а во внешности и системе охлаждения.

Теперь лептоп будет ближе к топовым моделям Dell с точки зрения дизайна, а система охлаждения будет значительно модернизирована за счёт большего количества отверстий, более мощных вентиляторов.

Цветовая гамма включает в себя тёмный-серый и светло-серый оттенки.

Рекомендуемая стоимость приближается к 900 долларам или 67 500 рублей. В России ценник может дойти до 81 00 рублей.

Тем не менее игробук будет достойным решением за свой бюджет. Сперва, продажи начнутся в США, а потом и в остальных странах мира.