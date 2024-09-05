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Компания Dell представила ноутбук с новейшими чипами Intel

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Компания Dell представила новый ноутбук XPS 13 (9350), который стал одним из первых устройств с новыми процессорами Intel Core Ultra 200V. Хотя чипы еще не вышли в продажу, ноутбук уже доступен для предварительных заказов.

Компания Dell представила ноутбук с новейшими чипами Intel

Ноутбук XPS 13 предлагает пользователям широкий выбор конфигураций: пять различных процессоров, разные объемы оперативной памяти (16 или 32 ГБ) и варианты накопителей от 512 ГБ до 4 ТБ.

Кроме того, Dell предлагает три типа 13,4-дюймового дисплея: IPS-панель с разрешением 1920×1200 и частотой до 120 Гц, сенсорный OLED-экран на 2880×1800 пикселей с частотой 60 Гц и еще один вариант с разрешением 2560×1600 и поддержкой сенсорного ввода.

Ноутбук оснащен двумя портами Thunderbolt 4, поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также имеет батарею, которая обеспечивает до 26 часов работы. Цены на устройство начинаются от 1399 долларов или около 124 тысячи рублей.

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