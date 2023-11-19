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Компания DeepMind создала ИИ для генерации музыкальных композиций

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DeepMind, британская компания, представила новый искусственный интеллект под названием Lyria, который, по заявлению разработчиков, способен генерировать различные музыкальные композиции. Этот инструмент позволяет не только создавать мелодии, но и записывать голос, создавая полноценные песни. Более того, программа способна имитировать стиль и звучание популярных исполнителей.

Команда разработчиков уже запустила на YouTube два проекта, в рамках которых пользователи могут экспериментировать с музыкой. Инструмент доступен через Music Al Tools. Некоторые популярные исполнители разрешили использовать их композиции в этих экспериментах.

Результаты будут использованы для обучения искусственного интеллекта Lyria. Пока что длина музыкальной композиции, созданной с помощью этого инструмента, ограничена 30 секундами.

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