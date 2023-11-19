Компания DeepMind создала ИИ для генерации музыкальных композиций

DeepMind, британская компания, представила новый искусственный интеллект под названием Lyria, который, по заявлению разработчиков, способен генерировать различные музыкальные композиции. Этот инструмент позволяет не только создавать мелодии, но и записывать голос, создавая полноценные песни. Более того, программа способна имитировать стиль и звучание популярных исполнителей.

Команда разработчиков уже запустила на YouTube два проекта, в рамках которых пользователи могут экспериментировать с музыкой. Инструмент доступен через Music Al Tools. Некоторые популярные исполнители разрешили использовать их композиции в этих экспериментах.

Результаты будут использованы для обучения искусственного интеллекта Lyria. Пока что длина музыкальной композиции, созданной с помощью этого инструмента, ограничена 30 секундами.