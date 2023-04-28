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Компания Cubot представила новый защищенный смартфон Cubot KingKong Power

Автор На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

Cubot представила новый «неубиваемый» смартфон под названием KingKong Power.
Новинка получила аккумулятор на 10 600 мАч, и возможность использовать его для зарядки других гаджетов. Но для этого придется к защищенному смартфону подключатся кабелем.

В новинке установили 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной, также есть поддержка карт памяти формата microSD объемом до 1 ТБ.

На каком процессоре создан смартфон пока неизвестно, производитель решил не раскрывать эту информацию.

На задней панели смартфона расположена 48 Мп камера для фото и видео, а также 20 Мп матрица ночного видения. С лицевой стороны находится 16 Мп датчик.

Дисплей смартфона получил диагональ 6,5-дюйма с разрешением FHD+.
Особенностью KingKong Power стал фонарик в верхней части корпуса яркостью 5000 лм.

Cubot KingKong Power станет доступен для покупки 10 мая на онлайн-площадке AliExpress, сейчас производитель оформляет предзаказы на модель, и первые покупатели получат шанс выиграть один из 10 бесплатных смартфонов.

Компания Cubot представила новый защищенный смартфон Cubot KingKong Power

Cubot KingKong Power
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