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Компания Bugatti выпустила смарт-часы из карбона за 160 тысяч рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 215 Опубликовано

Смарт-часы от Bugatti выпустят ограниченным тиражом в количестве всего 2500 ед.
Bugatti совместно с компанией VIITA Watches разработала смарт-часы за 2590 евро или 158 000 рублей.

Корпус часов выполнен из карбона, а AMOLED-дисплей с разрешением 390×390 точек закрывает сапфировое стекло.

В часах есть полный набор датчиков, включая поддержку навигации через GPS, Galileo и ГЛОНАСС.

Для часов разработали 29 эксклюзивных циферблатов и предусмотрели работу со смартфонами под управлением не ниже iOS 13 или Android 7.0.

На одном заряде смарт-часы могут проработать до 15 дней. В комплекте с часами будет два ремешка и зарядка, производитель обещает пять лет гарантии и регулярные обновления программного обеспечения.

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