Компания Boston Dynamics представила робота-грузчика для грузов до 23 кг

Boston Dynamics представила робота, который не похож на собаку или человека, ведь это машина, способная заменить грузчика на предприятии или складе.

Boston Dynamics во всем мире известна своими человекоподобными и собакоподобными роботами, но в этот раз они выпустили робота Stretch для перекладывания коробок весом до 23 кг.

Внешне робот похож на манипулятор. Он находится на автономной площадке, которая способна передвигаться по ровному полу и заезжать в контейнеры.

По заявлению разработчиков, Stretch за час перегрузит до 800 коробок, то есть на одну коробку робот тратит всего 4,5 секунды, причем делает он это очень аккуратно.

Stretch оснастили большим количеством датчиков, которые позволяют определять не только коробки, но и их содержимое.

