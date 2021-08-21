Компания Boston Dynamics показала занимающихся паркуром роботов

Компания Boston Dynamics уже много чему научила свих роботов, при этом разработчики все еще продолжают обучать своих гуманоидных моделей Atlas.

Они уже уверено передвигаются по пересеченной местности, поднимаются и спускаются с лестницы, бегают и преодолевают препятствие, а теперь все это они производят с минимальной задержкой в скорости.

Недавно Boston Dynamics показала в ролике, как Atlas занимаются паркуром и совершают сальто назад.

В ролике продемонстрировали новые умения роботов, а также прекрасную балансировку.

