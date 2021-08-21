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Компания Boston Dynamics показала занимающихся паркуром роботов

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Компания Boston Dynamics уже много чему научила свих роботов, при этом разработчики все еще продолжают обучать своих гуманоидных моделей Atlas.
Они уже уверено передвигаются по пересеченной местности, поднимаются и спускаются с лестницы, бегают и преодолевают препятствие, а теперь все это они производят с минимальной задержкой в скорости.

Недавно Boston Dynamics показала в ролике, как Atlas занимаются паркуром и совершают сальто назад.

В ролике продемонстрировали новые умения роботов, а также прекрасную балансировку.

Atlas Boston Dynamics
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