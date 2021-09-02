Компания BOE превзошла LG Display и в 2020 году станет крупнейшим производителем ЖК-дисплеев

Британская исследовательская компания Omdia опубликовала отчет о рынке больших ЖК-панелей за 2020 год. Отчет охватывает ЖК-панели, используемые для смарт-ТВ, и показывает, что китайская BOE Technology Group обогнала LG Display и впервые стала производителем номер один в этом сегменте.

Данные показывают, что доля BOE в 2020 году достигла 22,9%, что на 2,2% больше, чем в 2019 году. Рынок ЖК-дисплеев раньше был оплотом LG Display, но BOE предполагал, что корейская компания превзойдет LG Display, который ранее занимал первое место.

Доля LG Display упала до 17,2%, что на 6,7% меньше доли рынка в 23,9%, зафиксированной в 2019 году. Третье место занимает тайваньский производитель дисплеев AU Optronics с 11,9%. В совокупности три крупнейших производителя ЖК-дисплеев контролируют 52% рынка в рассматриваемый период.

Помимо технологии BOE, еще одна китайская компания, вошедшая в пятерку лидеров, — это China Star Optoelectronics от TCL, объем поставок которой увеличился на 2,5%, став пятым по величине производителем ЖК-дисплеев с долей рынка 8,8 %. Китайская компания вытеснила Samsung с 5-го места, которое она заняла в 2019 году. То, что Samsung проигрывает на рынке ЖК-дисплеев, наверняка выиграет от поставок OLED-панелей, поскольку она считается ведущим производителем OLED-панелей.

Стоит отметить, что, согласно данным исследовательской компании CINNO Research, в первой половине 2021 года мировые поставки ЖК-телевизоров достигли 130 миллионов единиц, что на 2,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это означает, что в этом году на рынке ЖК-дисплеев снова ожидается рекордная отгрузка, и китайские производители, вероятно, займут большую долю рынка.