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Компания BMW представила 31-дюймовую мультимедийную систему BMW Theatre Screen

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Немецкий автопроизводитель принял участие в выставке CES 2022, где показала собственную мультимедийную систему.

В рамках проходящей выставки компания показала 31-дюймовый дисплей, который планируется устанавливать в современные автомобили марки.

Экран имеет поддержку 8К, а соотношение сторон составляет 32:9. Дисплей BMW Theatre Screen станет частью мультимедийной системы, причем его планируют встраивать в потолок машин, что позволит создать кинотеатр для задних пассажиров.

Работает мультимедиа под управлением Amazon Fire OS и имеет поддержку сетей пятого поколения. По задумке авторов, система будет дополнена еще аудиосистемой от Bowers & Wilkins с 30 динамиками.

Кроме этого, активация дисплея будет сопровождаться автоматическим опусканием жалюзи на боковых и задних окнах, а освещение будет приглушено.

Пока представленная новинка является прототипом, и когда она появится в серийных автомобилях, не сообщается.

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