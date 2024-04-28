Компания Blackview выпустила смартфон BL9000 Pro с 5G и тепловизором

Blackview BL9000 Pro — это новый защищенный смартфон, представленный компанией Blackview. Он обладает рядом особенностей, делающих его привлекательным для пользователей, которым требуется надежное и прочное устройство.

Одной из ключевых особенностей BL9000 Pro является наличие встроенного тепловизора FLIR с разрешением 160 × 120 пикселей. Это позволяет устройству распознавать диких животных по их тепловому излучению. Кроме того, смартфон соответствует стандартам MIL-STD-810H, IP68 и IP69K, что обеспечивает защиту от воды, пыли и ударов.

BL9000 Pro работает на базе чипсета MediaTek Dimensity 8020 и оснащен 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной флеш-памяти.

Устройство имеет 6,78-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1080 × 2460 пикселей, защищенный стеклом Corning Gorilla Glass Victus, и поддерживает частоту обновления 120 Гц. Камеры смартфона имеют разрешение 50 Мп как на фронтальной, так и на тыльной стороне.

Одной из ключевых особенностей BL9000 Pro является его емкий аккумулятор на 8800 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт. Также устройство поддерживает сотовые сети 5G и имеет два слота под SIM-карты.

Стоимость Blackview BL9000 Pro появился на российском сайте, но информации о старте продаж пока нет, а вот стоимость указана — 40 490 рублей.