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Компания Black Shark анонсировала свое первое «умное» кольцо

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Компания Black Shark (ранее принадлежала Xiaomi), известная своими игровыми устройствами, объявила о скором выпуске своего первого умного кольца под названием Black Shark Ring.

Согласно сообщению китайского издания ITHome, кольцо будет обладать сенсорным управлением и функциями, связанными с мониторингом здоровья. Других данных про «умное» кольцо пока нет.

На опубликованном снимке можно увидеть, что аксессуар будет оснащен пульсометром и будет доступен в черно-серебристом и черно-красном цветах.

Предполагается, что Black Shark Ring может предложить игровые функции, которые помогут геймерам, не исключено, что кольцо будет следить уровень стресса во время игровых сеансов.
Black Shark Ring должны представить в текущем году, но точной даты пока нет.

Компания Black Shark анонсировала свое первое «умное» кольцо

Источник: ITHome 

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