Atari пересмотрела свою стратегию развития и дальнейшего инвестирования.

Компания на своем сайте опубликовала пресс-релиз, в котором сказано, что подразделение Atari Gaming будет делать большой упор на игры премиум-класса для ПК и консолей. О каких игровых приставках идет речь не уточняется.

Ранее представительство Atari сообщало, что будут развиваться ретроигры для консоли Atari VCS и условно-бесплатные мобильные проекты.

Теперь сообщается, что основной упор будет сделан на проекты премиум-класса для ПК.

Также было указано, что из-за высокой конкуренции будут проданы или закрыты мобильные игры RollerCoaster Tycoon Stories, Crystal Castles, Castles & Catapults, Ninja Golf и Atari Combat: Tank Fury.

Помимо этого, компания сократит присутствие на ТВ и закроет свой игровой бизнес в Африке.