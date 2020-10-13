Компания ASUS представила материнскую плату ROG Crosshair VIII Dark Hero

Компания ASUS только что анонсировала ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero и ROG Strix B550-XE Gaming WiFi. Интересно, что обе новые платы основаны на наборах микросхем текущего поколения, что указывает на то, что AMD не выпускает новые наборы микросхем материнских плат для работы в паре с процессорами серии AMD Ryzen 5000.

ASUS еще не раскрыла полные спецификации или список функций плат, но, как мы видим, это очень незначительные обновления с минимальными изменениями.

ROG Crosshair VIII Dark Hero, вероятно, подвергнется относительно большому обновлению, с новыми силовыми каскадами 90A TI вместо силовых каскадов 60A IR3555M, которые есть на ROG Crosshair VIII Hero. Общая компоновка осталась прежней, всего 16 силовых каскадов в конфигурации 7 + 2 фазы.

Дизайн также был немного переработан: на чипсете AMD X570 установлен пассивный радиатор вместо активного, установленного на ROG Crosshair VII Hero. Наконец, им удалось сделать его пассивным, а? Радиаторы над твердотельными накопителями M.2 также, по-видимому, имеют большую площадь поверхности, чем у ROG Crosshair VII Hero, что должно хорошо подойти для охлаждения твердотельных накопителей PCIe 4.0.

Между тем ROG Strix B550-XE получает более толстые радиаторы над VRM, а также тепловую трубку для соединения между ними. Немногое изменилось по сравнению с общей эстетикой, но на этот раз вы получите более агрессивное освещение, исходящее от радиатора.