Компания ASUS отозвала материнскую плату из-за опасности ожога

О том что материнские платы ROG Maximus Z690 Hero от ASUS опасны для пользователей стало известно еще в конце прошлого года.

Тогда производитель предупредил, что от материнской платы можно получить ожог, но американский регулятор решил, что такие платы несут серьезную опасность для пользователей и заставил ASUS запустить отзывную кампанию.

В Комиссии по безопасности потребительских товаров США написали:

«Конденсатор на материнской плате был установлен в обратном положении, что может привести к короткому замыканию, перегреву или плавлению, возникновению пожара и ожогов».

Поэтому ASUS придется отозвать 10 тыс. игровых материнских плат.