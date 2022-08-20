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Компания ASUS отозвала материнскую плату из-за опасности ожога

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О том что материнские платы ROG Maximus Z690 Hero от ASUS опасны для пользователей стало известно еще в конце прошлого года.

Тогда производитель предупредил, что от материнской платы можно получить ожог, но американский регулятор решил, что такие платы несут серьезную опасность для пользователей и заставил ASUS запустить отзывную кампанию.

В Комиссии по безопасности потребительских товаров США написали:

«Конденсатор на материнской плате был установлен в обратном положении, что может привести к короткому замыканию, перегреву или плавлению, возникновению пожара и ожогов».

Поэтому ASUS придется отозвать 10 тыс. игровых материнских плат.

Asus
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