Компания Apple запускает глобальные продажи смартфона iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus это новая модель, которая была представлена в сентябре, но в продажу она поступила только сейчас.

iPhone 14 Plus это большой смартфон младшей серии, который появился в модельном ряду компании впервые, тогда как до этого в линейке была mini серия, но она не пользовалась спросом и в итоге от нее отказались в пользу iPhone 14 Plus.

На старте продаж iPhone 14 Plus сразу потерял в цене, и некоторые китайские продавцы эту новинку начали предлагать на 55 долларов дешевле от официальной розничной цены.

По данным Mydrivers, смартфон iPhone 14 Plus не пользуется ажиотажным спросом — в офлайн-магазинах он есть в наличие, а сроки доставки из онлайн-магазина составляют стандартные 3 дня.

Но такая ситуация наблюдается в Китае. Как обстоят продажи на других рынках, пока неизвестно. Стоит отметить, что iPhone 14 Pro Max нужно ждать 4–5 недель, а в розничных магазинах его нет.