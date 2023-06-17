Компания Apple запатентовала устойчивую к царапинам заднюю панель телефонов

Новым iPhone не нужны будут защитные чехлы, так как задняя панель смартфонов не будет подвержена царапинам.

Apple запатентовала специальное покрытие для задней панели, которое не будет царапаться. Соответствующий патент опубликовали в Сети.

В документе указано, что задняя панель устройства будет выполнена из гибридного материала. Его поверхность будет усеяна «износостойкими шариками», которые могут быть выполнены из металла, стекла, керамики или других твердых материалов.

Такое решение станет не только защитой для панели, но также и дизайнерским элементом. В патенте указали, что под разным освещением шарики будут мерцать и менять оттенки.

Стоит отметить, что появление патента не означает, что технология будет применена на устройстве, возможно она никогда не доберется до серийного исполнения.