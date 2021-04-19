Компания Apple запатентовала исчезающие сенсорные кнопки в iPhone

О том, что Apple выпустит смартфон без физических кнопок сообщалось еще в прошлом году.

Тогда инсайдеры писали, что компания выпустит смартфон без разъёмов и кнопок. Он будет заряжаться беспроводным способом, а физические кнопки на боковых гранях будут заменены на сенсорные.

Недавно был опубликован патент Apple, который подтверждает информацию инсайдеров. «Яблочная» компания запатентовала «исчезающие кнопки».

В патенте написано, что физические кнопки нарушают целостность конструкции и внешнего вида.

Сенсорные кнопки позволяют сделать устройство более надежным и неподверженным износу.

В заявке отмечено, что сенсорные кнопки реагируют на касание, при этом они становятся активными если это необходимо.

Стоит отметить, что все патенты Apple со временем добираются до коммерческих продуктов, многие технологии так и остаются существовать на «бумаге».