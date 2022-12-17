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Компания Apple запатентовала алюминиевую клавиатуру для MacBook без символов на клавишах

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Apple может задать новый стандарт в клавиатурах, компания запатентовала клавиатуру, в которой нет напечатанных или выгравированных символов.

Вместо них используется непонятная технология, которая выводит нужный символ в отличие от задачи.

Работа клавиатуры похожа на экранную виртуальную клавиатуру. Клавиши в запатентованной клавиатуре выполнены из алюминия, предположительно их оснастили Micro-LED или OLED-дисплеями с низким разрешением, чтобы свести энергопотребление к минимуму.

Стоит отметить, что это патент, которых у Apple очень много и не все они добираются до коммерческого использования.

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