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Компания Apple закрыла сайт в России без объявления причины

Автор На чтение 1 мин Просмотров 437 Опубликовано

Компания Apple внесла существенные изменения в российский раздел своего официального сайта. Если ранее посетители могли ознакомиться с полным каталогом продукции и новинками, то теперь при попытке попасть на главную страницу они автоматически перенаправляются в раздел технической поддержки.

Последнее кардинальное обновление российской версии сайта было проведено еще в марте 2022 года, после чего на него более не выкладывались свежие материалы. Информация об ассортименте товаров, их характеристиках и ценах также пропала.

Компания Apple не делала никаких официальных заявлений относительно произошедших изменений. Она не объяснила причины перенаправления пользователей с главной страницы сайта сразу в раздел поддержки вместо предоставления данных о продуктах, как это было ранее.

Эксперты предполагают, что столь радикальная оптимизация российского веб-ресурса Apple может быть связана с определённой реструктуризацией его функционала и целей. Однако по состоянию на момент публикации материала причины таких действий компании оставались под вопросом.

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