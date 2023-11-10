Главная » Новости

Компания Apple заказала OLED-экраны для iPad Pro у Samsung и LG Display

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Apple заключила сделку с южнокорейскими поставщиками OLED-панелей, Samsung Display и LG Display, для производства OLED-дисплеев для iPad Pro. По новым данным, производство OLED-дисплеев начнется раньше, чем ожидалось.

Поставщики планируют начать производство OLED-дисплеев для iPad Pro в феврале 2024 года. Заказано около 10 миллионов единиц, причем 60% заказов будет выполнено LG Display, а оставшиеся 40% — Samsung Display.

Эти OLED-дисплеи будут использоваться в версиях iPad Pro с диагональю экрана 11 дюймов и 13 дюймов, заменяя текущие модели iPad Pro 11 дюймов и 12,9 дюймов соответственно.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.