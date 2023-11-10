Компания Apple заказала OLED-экраны для iPad Pro у Samsung и LG Display

Apple заключила сделку с южнокорейскими поставщиками OLED-панелей, Samsung Display и LG Display, для производства OLED-дисплеев для iPad Pro. По новым данным, производство OLED-дисплеев начнется раньше, чем ожидалось.

Поставщики планируют начать производство OLED-дисплеев для iPad Pro в феврале 2024 года. Заказано около 10 миллионов единиц, причем 60% заказов будет выполнено LG Display, а оставшиеся 40% — Samsung Display.

Эти OLED-дисплеи будут использоваться в версиях iPad Pro с диагональю экрана 11 дюймов и 13 дюймов, заменяя текущие модели iPad Pro 11 дюймов и 12,9 дюймов соответственно.