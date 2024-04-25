Главная » Новости

Компания Apple выпустит собственные процессоры для ИИ-серверов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

По информации издания MacRumors, Apple начала разработку собственного процессора, специализированного для работы с искусственным интеллектом (ИИ).

Этот процессор будет использоваться в серверном оборудовании и выпущен во второй половине 2025 года.

Создание отдельного ИИ-процессора может указывать на то, что Apple планирует предоставлять онлайн-сервисы по искусственному интеллекту.

Новые процессоры будут улучшать производительность центров обработки данных и будущих инструментов ИИ Apple, открывая потенциал для создания более мощных и эффективных технологий.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.