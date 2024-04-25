Компания Apple выпустит собственные процессоры для ИИ-серверов

По информации издания MacRumors, Apple начала разработку собственного процессора, специализированного для работы с искусственным интеллектом (ИИ).

Этот процессор будет использоваться в серверном оборудовании и выпущен во второй половине 2025 года.

Создание отдельного ИИ-процессора может указывать на то, что Apple планирует предоставлять онлайн-сервисы по искусственному интеллекту.

Новые процессоры будут улучшать производительность центров обработки данных и будущих инструментов ИИ Apple, открывая потенциал для создания более мощных и эффективных технологий.