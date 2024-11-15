Компания Apple выпустила ремешок для часов стоимостью $349

После анонса Apple Watch Series 10 в сентябре компания представила новый браслет Gold Link из нержавеющей стали. Если версии Natural и Slate стали доступны сразу, то золотая версия была недоступна до недавнего времени.

Теперь, спустя два месяца, золотая версия браслета Link доступна для заказа в интернет-магазине Apple по цене 349 долларов, а это около 34 600 рублей.

Однако есть нюанс: как отметил представитель Bloomberg Марк Гурман, первые заказы будут отправлены только через 5-6 недель, что совпадает с рождественскими праздниками.

На сайте Apple можно найти ближайший розничный магазин, где можно забрать товар, но в настоящее время этот аксессуар не продаётся в физических магазинах.

Браслет Link является одним из первых ремешков для Apple Watch и изготовлен из нержавеющей стали 316L, включая более 100 компонентов. С выходом Series 10 Apple обновила браслет, добавив новые цвета, соответствующие отделке последних моделей.

Также стоит отметить, что 42-миллиметровая версия браслета совместима с предыдущими моделями Apple Watch меньшего размера, а 46-миллиметровая версия подходит и для больших моделей, включая Ultra.