Компания Apple выпустила iOS 15.7.8 для старых моделей iPhone

Apple выпустила новое обновление для своих смартфонов, причем обновление затрагивает даже уже неподдерживаемые устройства.

Было выпущено обновление iOS 15.7.8 и iOS 16.6, где исправлены ошибки и улучшена система безопасности, поэтому обновление стоит установить.

Для этого нужно зайти в настройки устройства, перейти в пункт Основные, в нем выбрать Обновление ПО.

Стоит отметить, что iOS 15.7.8 можно установить на смартфоны iPhone 6s, iPhone 7 и iPhone SE (1-го поколения).

Также оно будет работать на планшетах iPad Pro, iPad Air 2, iPad 5-го поколения и новее, iPad mini 4 и новее, а также плеере iPod touch (7-го поколения).