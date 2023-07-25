Главная » Новости

Компания Apple выпустила iOS 15.7.8 для старых моделей iPhone

Автор На чтение 1 мин Просмотров 127 Опубликовано

Apple выпустила новое обновление для своих смартфонов, причем обновление затрагивает даже уже неподдерживаемые устройства.
Было выпущено обновление iOS 15.7.8 и iOS 16.6, где исправлены ошибки и улучшена система безопасности, поэтому обновление стоит установить.

Для этого нужно зайти в настройки устройства, перейти в пункт Основные, в нем выбрать Обновление ПО.

Стоит отметить, что iOS 15.7.8 можно установить на смартфоны iPhone 6s, iPhone 7 и iPhone SE (1-го поколения).

Также оно будет работать на планшетах iPad Pro, iPad Air 2, iPad 5-го поколения и новее, iPad mini 4 и новее, а также плеере iPod touch (7-го поколения).

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.