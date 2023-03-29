Компания Apple вслед за Samsung привлекла популярную k-pop группу для рекламы в Южной Корее

Samsung всегда считала компанию Apple конкурентом на рынке смартфонов.

Сотрудничество Samsung с популярной в Южной Корее группой BTS позволило привлечь большее количество поклонников музыкального направления K-Pop.

Apple решила воспользоваться успехом своего конкурента, и для этого американский производитель заключил контракт с популярной корейской группой NewJeans.

Теперь в одном из фирменных магазинов Apple в Южной Корее есть зона, где можно послушать эксклюзивную пространственную аудиозапись популярной песни NewJeans OMG.

Пока неизвестно, что еще в рамках коллаборации преподнесёт Apple поклонника музыкального коллектива.

Apple сейчас активно развивает свою розничную сеть в Сеуле, в этом году будет открыт шестой магазин компании, после чего их станет больше чем в Токио, где спрос на смартфоны Apple всегда был очень высоким.