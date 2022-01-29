Такие данные приводит компания Counterpoint, опубликовав отчет за четвертый квартал 2021 года.

Согласно отчету, компания Apple впервые за 6 лет стала лидером на рынке смартфонов Китая, заняв 23% долю. Этот показатель стал рекордным для компании и позволит ей взобраться на первую строчку рейтинга самых продаваемых в Китае.

Аналитики считают, что успеха Apple смогла добиться благодаря выпуску iPhone 13. Что касается других самых популярных в Китае смартфонов, то среди них оказались Vivo и Oppo с долей 19 и 17% рынка.