Компания Apple вновь рассматривает выпуск собственного телевизора

С учетом существующей конкуренции американская компания, вероятно, может выпустить премиальную модель телевизора.

С 2009 по 2011 год ходили слухи о том, что Apple собирается выпустить телевизор, но этого так и не произошло. Теперь, спустя много лет, Марк Гурман из Bloomberg сообщает, что идея о телевизоре снова рассматривается.

В новом выпуске своего бюллетеня Power On Гурман отметил, что Apple думает о создании телевизора, хотя подробностей не предоставил. Это может быть частью новых устройств для умного дома, если слухи подтвердятся.

Похоже, что Apple только начинает разработку телевизора, и его появление может занять несколько лет. В настоящее время компания предлагает только приставку Apple TV, которая подключается к обычным телевизорам.

Неизвестно, как Apple будет конкурировать с другими брендами, такими как LG и Samsung. Эти компании уже предлагают телевизоры с поддержкой технологий Apple. Новый телевизор от Apple, вероятно, будет лучше интегрирован с другими устройствами компании и будет иметь стильный дизайн.

Рынок телевизоров сильно конкурентный и не всегда прибыльный, но Apple может попробовать выпустить премиальную модель. Стив Джобс в 2011 году говорил о том, что хочет создать новый телевизор с простым интерфейсом, но тогдашний CEO Тим Кук заявлял, что Apple не заинтересована в этом.

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