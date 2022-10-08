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Компания Apple в начале 2023 года выпустит 27-дюймовый mini-LED монитор

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Apple в следующем году выпустит новый монитор, который будет представлять собой 27-дюймовую модель, основанную на Mini-LED.
По данным сетевых информаторов, монитор дебютирует в начале 2023 года. Также сообщается, что такой монитор Apple могла выпустить раньше, но она решила перенести его выпуск на более поздний срок.

Будущая новинка в модельном ряду расположится между Studio Display и Pro Display XDR. Стоит напомнить, что первый стоит 1600 долларов, второй — 5000 долларов.

В мониторе будет реализована поддержка технологи ProMotion с кадровой частотой 120 Гц. Всю текущую информацию про новый монитор предоставил основатель Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch Росс Янг.

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