Компания Apple в 2024 году начнёт выпуск собственных автомобилей

О том, что американская компания планирует выпуск собственных автомобилей ранее сообщали неоднократно.

В том числе в свое время даже замечали тестовые прототипы предположительно нового авто от Apple.

Позднее стало известно, что компания свернула проект с названием Titan и отложила его реализацию на неопределённый срок.

Однако недавно агентство Reuters, ссылаясь на источники в Apple сообщило, что компания начнёт выпуск собственных автомобилей уже в 2024 году.

Более того, выяснилось, что производитель может начать использовать в транспортных средствах аккумуляторы, созданные по собственной технологии.

Автомобили будут оснащены системой автопилота и даже планируется сделать их массовыми. Другие подробности о развитии проекта пока не раскрываются.