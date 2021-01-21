Компания Apple в 2022 году намерена выпустить дорогую VR-гарнитуру

В 2022 году компания Apple может выпустить свою первую VR-гарнитуру. По данным Bloomberg, она будет стоить очень дорого, и предположительно устройство будет не самым удобным.

Аналитик Марк Гурман из агентства Bloomberg пишет, что в следующем году американский производитель выпустит небольшую партию VR-гарнитур, а позже запустит массовое производство очков дополненной реальности.

Предполагается, что VR-гарнитура будет стоить около 900 долларов, при этом их выпустят ограниченным тиражом – 180 тыс. ед.

Данный продукт подготовит пользователей к более массовому продукту – очкам дополненной реальности. В Apple надеются, что это будет более востребованный продукт чем VR-гарнитура, для использования которой нужно закрытое пространство.

По данным источника, VR-гарнитура будет полностью автономной, а для ее использования не нужен будет смартфон или планшет.

В гарнитуре установят высококачественные экраны и очень мощный процессор, который по своей производительности превзойдет Apple M1.

Что касается очков дополненной реальности, то они пока находятся на ранее стадии разработки. Они пока носят кодовое название N421, и в отличие от гарнитуры дополнительной реальности очки будут куда проще и легче. Очки в продаже стоит ожидать через несколько лет.