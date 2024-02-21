Компания Apple в 2 раза увеличила ресурс батарей iPhone 15

Компания Apple обрадовала владельцев смартфонов iPhone 15, представив новую информацию о ресурсе аккумуляторов.

Согласно сообщению, батареи этих устройств способны сохранить до 80% первоначальной емкости после 1000 циклов разрядки и зарядки. Этот результат в два раза превосходит ресурс аккумуляторов предыдущих моделей iPhone, который оценивался в 500 циклов.

Представители Apple подчеркнули, что они постоянно работают над улучшением характеристик аккумуляторных батарей и системы управления питанием, что влияет на энергопотребление устройства.

Кроме того, в новой бета-версии операционной системы iOS 17.4 был упрощен доступ пользователей к информации о состоянии аккумулятора, включая количество циклов зарядки и разрядки.

Это позволяет пользователям легко прогнозировать ресурс батареи при текущей интенсивности использования.

Компания также предлагает программную оптимизацию и возможность ограничения заряда аккумулятора на уровне 80% для дополнительного увеличения его срока службы.