Компания Apple уже скоро выпустит новые iPad Pro и iPad Air

Согласно информации от Марка Гурмана из Bloomberg, новые iPad будут представлены в начале мая.

Предполагается, что на этом мероприятии будут представлены новые модели iPad Pro и iPad Air, а также обновленные версии Magic Keyboard и Apple Pencil.

Ранее Гурман сообщал о некоторых изменениях, которые ожидаются в iPad Pro, включая мощные процессоры M3, беспроводную зарядку MagSafe и OLED-дисплеи с диагональю 11 или 13 дюймов.

Кроме того, Гурман упоминает, что Apple также работает над обновлениями базовых моделей iPad и iPad Mini, которые, однако, не ожидаются до конца года.

Обновление базового iPad может стать более доступной версией модели 10-го поколения 2022 года, а iPad Mini может получить новый процессор, сохраняя при этом привычный дизайн и функциональность.

Официально Apple подтвердила, что WWDC 2024 пройдет с 10 по 14 июня.