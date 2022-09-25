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Компания Apple сокращает производство смартфонов iPhone 14

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Apple уже сокращает производство младшей серии смартфонов серии iPhone 14, такие данные приводят источники знакомые с поставщиками Foxconn.
Сообщается, что на заводе Foxconn пять линий, задействованных в производстве iPhone 14/14 Plus, переводят на производство iPhone 14 Pro/14 Pro Max.

Это связано с высоким спросом на модели с Dynamic Island. Сейчас в США покупателям ждать iPhone 14 Pro приходится до 35 дней, а iPhone 14 Pro Max до 40 дней.

Аппараты, как и ожидалось, стали дефицитными, а вот iPhone 14/14 Plus на американском рынке не особо пользуются спросом, и это не удивительно, ведь новые модели не отличаются от прошлогодних.

iPhone 14
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