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Компания Apple сможет еще и заработать на переходе с Lightning на USB-C

Автор На чтение 1 мин Просмотров 65 Опубликовано

Принятый закон в ЕС обязует всех производителей электроники для конечного потребителя использовать для зарядки и синхронизации только USB-C.

Тут стоит отметить, что практически все производители уже почти перешли на USB-C, и для них проблем нет, чтобы в дальнейшем начать устанавливать USB-C, но это не касается Apple.

Этот американский производитель не спешит отказываться от фирменного разъёма Lightning, и как написал аналитик Минг Чи-Куо, «яблочная» компания еще сможет заработать на переходе с Lightning на USB-C.

Минг Чи-Куо считает, что переход на USB-C Apple начнется в конце текущего или начале следующего года.

В это время выйдут наушники AirPods Pro 2 с Lightning, но чтобы выполнить требования ЕС, компания начнет еще выпускать отдельно кейс для наушников с USB-C.

Он будет продаваться отдельным аксессуаром по цене около 100 долларов. Также будут выпущены и переходники, на которых Apple сможет хорошо заработать.

Таким образом, Apple не только получит дополнительную прибыль, но и оттянет переход на популярный разъем.

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