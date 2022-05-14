Apple представит удешевленную версию приставки Apple TV во второй половине 2022 года

В этом уверен известный аналитик Минг-Чи Куо, который опубликовал сообщение в социальной сети.

По его информации, скоро американская компания запустит на рынок новую версию приставки Apple TV. Презентация новинки может состояться во второй половине года.

Отмечается, что удешевить приставку получится за счет контента и сервиса компании, то есть Apple снизит цены на саму приставку, но в результате заработает на сервисах и контенте, чем и компенсирует затраты на производство.

Аналитик считает, что таким образом компания сможет выйти на рынок более доступных приставок и составит серьезную конкуренцию другим производителям.

Во сколько оценят новую Apple TV, информации пока нет.