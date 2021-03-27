Компания Apple разработала выдвижную подставку для MacBook

Apple запатентовала выдвижную подставку в ноутбуках MacBook. В бюро по патентам и товарным знакам США была обнаружена заявка от Apple на выдвижную конструкцию, размещенную на дне ноутбука.

Такая подставка позволяет улучшить охлаждение устройства, а также приподнять его над столом для более удобной работы.

В патенте указано, что подставка может выдвигаться вручную или встроенным автоматическим механизмом, причем указано, что привод подставки может быть, как пневматическим или магнитным, так и пьезоэлектрическим или электромеханическим.

Еще в выдвижной части компания может разместить дополнительные порты для подключения периферийных устройств.