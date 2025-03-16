Компания Apple разрабатывает новые продукты

Apple готовит к выходу новый iPhone 17 Air, который обещает интересные обновления и изменения в дизайне. По информации от Bloomberg, телефон будет тоньше предыдущих моделей — его толщина составит всего 5,5 мм. Ожидаемая цена новинки — около 900 долларов, что соответствует стоимости iPhone 16 Plus.

Одной из главных новинок станет кнопка Camera Button, которая раньше была доступна только в Pro-моделях iPhone 16.

У нового устройства будет дисплей ProMotion, обеспечивающий более плавное отображение. Кроме того, iPhone 17 Air получит 6,6-дюймовый экран, но будет иметь только одну заднюю камеру и один динамик из-за стремления сделать его тоньше.