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Компания Apple разрабатывает новые продукты

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Apple готовит к выходу новый iPhone 17 Air, который обещает интересные обновления и изменения в дизайне. По информации от Bloomberg, телефон будет тоньше предыдущих моделей — его толщина составит всего 5,5 мм. Ожидаемая цена новинки — около 900 долларов, что соответствует стоимости iPhone 16 Plus.

Одной из главных новинок станет кнопка Camera Button, которая раньше была доступна только в Pro-моделях iPhone 16.

У нового устройства будет дисплей ProMotion, обеспечивающий более плавное отображение. Кроме того, iPhone 17 Air получит 6,6-дюймовый экран, но будет иметь только одну заднюю камеру и один динамик из-за стремления сделать его тоньше.

iPhone 17 Air
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