Компания Apple рассказала пользователям, как чистить наушники AirPods

Apple выделила четыре распространенные ошибки, которые пользователи часто делают при чистке своих наушников.

Со временем AirPods могут набирать пыль, грязь или ушную серу, что может снижать качество звука и стать причиной размножения вредных бактерий. Чтобы справиться с этим, Apple дала рекомендации по правильной чистке.

Вот что советует Apple:

Используйте мягкую безворсовую ткань или ватный диск, чтобы протереть корпус наушников.

Если нужно, слегка смочите ткань водой или спиртовым раствором для дезинфекции.

Для очистки наушников и сетки динамиков используйте только сухой ватный диск или палочку.

Дайте корпусу наушников высохнуть перед тем, как положить их в зарядный кейс.

Apple также предупреждает о четырех ошибках, которые нужно избегать:

Не используйте острые или абразивные предметы, такие как иглы или жесткие щетки, чтобы не повредить пластиковый корпус.

Не мойте AirPods под краном, поскольку они не водонепроницаемые. Не допускайте попадания влаги в отверстия.

Не используйте сильные дезинфицирующие средства, такие как изопропиловый спирт выше 75% или перекись водорода, чтобы не повредить корпус.

Не помещайте наушники в зарядный кейс, пока корпус не высохнет после чистки, чтобы не повредить внутренние металлические контакты.

Apple также рекомендует спортсменам протирать AirPods сухой тряпкой из микрофибры после каждой тренировки, чтобы избежать раздражения кожи от пота.