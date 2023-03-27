Компания Apple провела закрытую демонстрацию своей гарнитуры смешанной реальности

В Apple решили все-таки выпустить в этом году гарнитуру смешанной реальности, несмотря на ряд нерешенных проблем.

Ранее сообщалось, что Apple перенесла выпуск гарнитуры на более поздний срок, так как инженеры не смогли решить ряд проблем с автономностью, но глава компании настоял на выходе гарнитуры смешанной реальности в 2023 году.

В Bloomberg сообщили, что показ гарнитуры уже провели, но только под закрытыми дверями.

Источники Bloomberg сказали, что презентация была проведена в Театре Стива Джобса, но гарнитуру показали только 100 менеджерам компании. Ожидается, что публичный показ пройдет на конференции WWDC 2023. Сейчас известно, что в гарнитуре есть два дисплея, а в основе устройства лежит профессор уровня Apple M2.