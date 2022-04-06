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Компания Apple проведёт презентацию WWDC 2022 в период с 6 по 10 июня 2022 года

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Традиционно конференция разработчиков пройдет в начале лета.

Apple объявила дату проведения WWDC в этом году, которая начнет работать с 6 июня, последним днем большой конференции станет 10 июня.

За эти дни разработчики ознакомятся с новыми возможностями операционных систем от Apple.

Конференцию проведут только в онлайн-формате, причем она будет бесплатной.

На WWDC 2022 обещают провести конкурс Swift Student Challenge, в котором можно выиграть призы за проекты, созданные с помощью Swift Playgrounds.

Также на WWDC 2022 будут представлены iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, tvOS 16 и macOS 13.

Apple WWDC 2022
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