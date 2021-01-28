Компания Apple продает амбушюры для AirPods Max за 7 490 рублей

В каталоге продукции Apple амбушюры появились сразу после старта продаж дорогих наушников AirPods Max. Теперь компания объявила цены на них.

Apple начала продажи амбушюр для AirPods Max, которые предлагают в разных цветах по цене 69 долларов.

Такую цену выставили за них в США, а в России амбушюры тоже стали доступны по цене 7 490 рублей.

Стоит отметить, что за такую сумму можно купить неплохие беспроводные наушники.

Напомним, AirPods Max начали предлагать в декабре. Их на российском рынке можно заказать за 62 990 рублей.